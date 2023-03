Morto in casa: corpo legato con corde, ipotesi gioco erotico finito male

di Redazione web

E' un giallo, nel Modenese, la causa della morte di un uomo sulla quarantina originario di Bazzano (Bologna) trovato senza vita questo pomeriggio in un'abitazione di Casinalbo, comune di Formigine, in via Bassa Paolucci. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, nemmeno quella di un omicidio. L'uomo, originario di Bazzano in provincia di Bologna, è stato trovato morto dalla sorella, intorno alle 14. La donna era entrata nell'abitazione non avendo più notizie del quarantenne, che non rispondeva al telefono. A quanto trapela l'uomo deceduto lavorava in un'agenzia di consulenza per il lavoro a Modena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, il medico legale, il pubblico ministero.

Ipotesi choc sulle cause della morte

Legato con corde: così è stato trovato l'uomo morto in una casa di Casinalbo, in provincia di Modena, dove sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri e del medico legale. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un gioco erotico finito male. Al momento nessuna pista è esclusa e le indagini sono in corso, a cominciare dagli ultimi contatti avuti dal quarantenne.

