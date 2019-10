Crolla in campo e muore a 29 anni mentre gioca a calcetto: inutile un'ora di rianimazione

Un 29enne di origini siciliane è morto dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava giocando a calcetto a Lido di Camaiore (Lucca). Lo si apprende dal 118. L'uomo è stato soccorso e portato in ambulanza al pronto soccorso dell'di Camaiore. Dopo un'ora di rianimazione avanzata ne è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono arrivati i carabinieri, per effettuare i rilievi di rito.che in quei momenti erano in campo con lui per la partita del giovedì sera che, a quanto pare, era un appuntamento fisso. Solo l'altro giorno aLEGGI ANCHE > pedala in bici e crolla sull'asfalto all'improvviso in mezzo al traffico: morto