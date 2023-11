Morto durante la caccia al cinghiale con gli amici: la moglie sul posto scopre la tragedia

di Mario Landi

Un operaio comunale di Pofi, Giovanni Fettuccia di 62 anni, è morto durante una battuta di caccia al cinghiale organizzata con una squadra di amici sui monti di Roccasecca dei Volsci nella zona montana di Valdolenti. Il cacciatore è scivolato sull'erba bagnata del sentiero che stava percorrendo insieme al gruppo per tornare al campo base per il pranzo: è finito in un dirupo e battendo la testa contro una pietra.

La tragedia davanti ai compagni

Due dei compagni di caccia hanno subito allertato il 118 ed i Vigili del Fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri di Priverno e della compagnia di Terracina. L'operaio della provincia di Frosinone era finito in una zona impervia al punto che i Vigili del Fuoco hanno dovuto chiedere l'assistenza di un elicottero del reparto volo di Ciampino.

I soccorsi

Uno specialista, con un verricello ha raggiunto Giovanni Fettuccia ma ogni intervento è stato inutile: era morto sul colpo.

