È stata dichiarata la morte di Primo Bavaresco, 70 anni, di Cavaso del Tomba (Treviso) rimasto gravemente ferito, sabato scorso, nelle operazioni di trasporto di una pianta in precedenza abbattuta a Pederobba.

Boscaiolo colpito alla testa dall'albero: è morto

Il boscaiolo, per cause da accertare, è stato colpito alla testa dal tronco dell'albero che stava caricando su un carrello, riportando un trauma che i sanitari dell'ospedale di Treviso, dove era stato trasportato in elicottero, non hanno potuto trattare. Sull'episodio hanno compiuto accertamenti i carabinieri i quali escludono responsabilità di terzi.

#Treviso Colpito alla testa dal tronco dell'albero: morto boscaiolo https://t.co/voNDd4J7HO — Leggo (@leggoit) January 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA