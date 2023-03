Colpito alla testa dal tronco dell'albero: morto boscaiolo

Un boscaiolo di 50 anni, residente in Valchiavenna, che ieri mattina era stato colpito alla testa da un tronco mentre era impegnato in lavori di potatura lungo la provinciale numero 8 che da Morbegno conduce ad Albaredo per San Marco è morto ieri in serata, quando le sue condizioni si sono aggravate in seguito alle lesioni riportate nell'incidente sul lavoro.

Stava operando con alcuni colleghi della ditta della provincia di Sondrio per conto dell'Anas. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Bergamo è spirato in serata.

