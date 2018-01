Neonato muore al Pronto Soccorso a L'Aquila, giallo sul trasporto d'emergenza

Mercoledì 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dramma in. Unè giuntoin serata al pronto soccorso dell'). Il neonato era stato visitato nel distretto sanitario di Pescasseroli (L'Aquila) dove abitava con i genitori: i sanitari, vista la gravità della situazione, hanno disposto iladin ambulanza, dopo aver constatato l'impossibilità del trasporto in elicottero per le cattive condizioni meteorologiche.Stando a un', di una vicenda sulla quale le informazioni sono molto frammentarie, il bimbo sarebbe arrivato nel nosocomio marsicano trasportato dai genitori a bordo della loro auto che avrebbe percorso il tragitto a clacson spiegato. Non si conoscono le cause della morte: il neonato potrebbe aver avuto problemi respiratori. L'autopsia sarà effettuata venerdì prossimo a L'Aquila, come deciso dalla Asl provinciale.