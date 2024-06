Morto in acqua mentre fa il bagno in mare: uomo stroncato da un malore in Puglia La tragedia nei pressi di Barletta







di Redazione web È morto mentre faceva il bagno in mare nei pressi di un lido un 78enne di Andria. Era al mare nei pressi di Barletta. La vittima, con problemi cardiaci, è stata soccorsa dal personale del 118 che ha provato in tutti i modi a rianimarla ma le manovre sono risultate vane. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 13:26

