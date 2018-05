Dorme dentro l'auto, si scatena l'incendio e muore carbonizzato

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE - Un uomo diper le gravissime ustioni riportate in seguito alle fiamme che hanno letteralmente iall'interno della quale. E' accaduto nel rione di Campi Elisi: inizialmente l'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Ha lottato per alcune ore tra la vita e la morte fino al drammatico epilogo nella tarda mattinata di oggi. L'uomo viveva in un appartamento ma era solito dormire anche all'interno della propria vettura parcheggiata. Non sono ancora chiare le ragioni del rogo, l'ipotesi al momento più credibile è quella di una sigaretta dimenticata accesa.