Escono in bici per una gita e scoprono un cadavere in auto Trovato morto questo pomeriggio - 17 novembre - nel territorio di Polcenigo (Pordenone)







di Redazione Web Un pensionato settantenne è stato trovato morto questo pomeriggio - 17 novembre - nel territorio di Polcenigo (Pordenone), in prossimità di una casera. Due ciclisti che stavano percorrendo un sentiero adiacente il complesso della malga hanno notato una auto con a bordo un uomo esanime. È partita subito una chiamata al numero unico di emergenza Nue112 e la telefonata è stata transitata alla Sores. Gli infermieri della sala operativa hanno guidato al telefono i due ciclisti nelle operazioni di rianimazione, durate a lungo. Nel frattempo è stato inviato sul posto l'elisoccorso che però ho dovuto fare rientro a causa della scarsa visibilità in zona. È giunta sul posto invece un'automedica. Purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sacile. Allertati in un primo momento anche i Vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 18:30

