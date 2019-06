Attraversa i binari, ragazzino di 15 anni muore travolto dal treno

Tragedia in Sardegna. Un ragazzino di circa 15 anni è morto questa sera travolto da un treno a Serramanna, nel Medio Campidano. I contorni della tragedia non sono ancora chiari: sul posto stanno lavorando gli agenti della Polizia ferroviaria. Da quanto si apprende, il 15enne si trovava in stazione, non troppo distante c'erano anche alcuni familiari. Non si sa perché, ma proprio mentre sopraggiungeva il treno il ragazzino ha attraversato i binari. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo, travolgendolo.



Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e la Polfer, ma per il 15enne non c'era più nulla da fare. Sconvolti i familiari e tutte le persone che si trovavano in stazione e hanno assistito alla scena, sotto choc il macchinista. La Polizia attende di raccogliere le testimonianze per capire cosa è accaduto realmente. La tragedia sta creando non pochi disagi alla circolazione ferroviaria.



Mercoledì 19 Giugno 2019, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA