Travolto in auto dal torrente in piena: muore annegato in Sardegna Giacomo Murrai, di Berchidda ma residente a Monti, ha cercato di guadare il corso d'acqua







di Redazione web Un allevatore di 78 anni è morto in Gallura travolto da un torrente in piena. L'uomo, Giacomo Murrai, di Berchidda (Sassari) ma residente a Monti, ha cercato di guadare il corso d'acqua ingrossato a causa delle forti precipitazioni dei giorni scorsi, ma è rimasto bloccato con la sua Alfa Romeo 147 che è rimasta ferma in mezzo al passaggio, con le luci accese e le chiavi ancora inserite nel cruscotto. Trovato morto nell'auto in mezzo al torrente Così l'hanno trovata ieri i soccorritori che stavano cercando l'uomo da quando era scattato l'allarme per la sua scomparsa. Questa mattina, invece, i sommozzatori del nucleo dei Vigili del Fuoco di Cagliari e le squadre fluviali arrivate da Olbia e Sassari hanno ritrovato il corpo senza vita dell'allevatore nelle acque del rio Crasta, nelle campagne di Monti, e lo hanno recuperato. Le indagini sono affidate al Commissariato di Olbia. #Sardegna Cerca di passare con l'auto: morto annegato nel torrente in piena FOTO https://t.co/mOYirJGIIw — Leggo (@leggoit) January 26, 2023 Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 19:28

