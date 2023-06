Ucciso a 20 anni con un colpo d'arma da fuoco in casa: una persona barricata nell'abitazione, poi si consegna ai carabinieri

di Redazione Web

Tragedia a Piacenza. Un 20enne di nazionalità albanese è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava all'interno della propria abitazione a Ponte dell'Olio, in Valnure, nel Piacentino. Un dramma che, al momento, è avvolto dal mistero. La casa si trova in via Cavalier Rossi, nei pressi del fiume Nure. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, il giovane era gravemente ferito, ma ancora vivo. Ma nella fase di recupero del giovane, il ragazzo non ce l'ha fatta.

Tragedia a Piacenza: 20enne morto

I sanitari hanno cercato di trasportarlo all'ospedale, ma non hanno potuto niente.

Una persona barricata in casa, poi si consegna ai carabinieri

Secondo quanto si apprende, sembra che all'interno dell'abitazione ci sia un'altra persona, forse familiare della vittima. Quest'ultimo si sarebbe barricato all'interno e sarebbe rimasto all'interno della casa fino alle 22:50 circa. L'uomo ha poi aperto la porta e i carabinieri lo hanno preso in custodia. Adesso si indaga per chiarire i contorni di una vicenda che risulta essere un vero e proprio giallo. Sul posto sono arrivati il pubblico ministero Daniela Di Girolamo e il comandante provinciale Pierantonio Breda.

