Ragazzo di 18 anni ucciso a coltellate: la lite tra giovanissimi, poi il dramma

di Redazione Web

Una lite tra ragazzi, appena maggiorenni, si è trasformata in una tragedia. A Casal di Principe, in provincia di Caserta, un giovane di 18 anni è stato colpito con almeno otto coltellate e ucciso. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto, il giovane sarebbe stato colpito mortalmente da un coetaneo al culmine di una lite. Il dramma si è consumato nella notte, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La corsa disperata degli amici in ospedale non è servita, il giovane è morto poco dopo.

Lite tra giovani: 18enne ucciso a coltellate

Dopo l'aggressione, il 18enne è stato portato dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ma, nonostante i soccorsi ricevuti, per lui non c'è stato nulla da fare.

Dopo il decesso sono subito state avviate le indagini e, secondo quanto si apprende, ci sarebbero già dei sospettati. Le indagini sono realizzate dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe con il coordinamento della Procura di Napoli Nord.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 09:59

