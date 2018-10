L'auto sbanda, morto un 18enne. Gianluca aveva la patente da pochi mesi

Un ragazzo di appena 18 anni,, di Ittiri, è morto questa notte in un tragico incidente alle porte di Arzachena, in provincia di Sassari. È successo intorno alle 2.30: il giovane stava percorrendo la circonvallazione quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada.Inutili i soccorsi del 118, Gianluca Simula è morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. Gianluca viaggiava da solo nella sua auto: originario di Aosta, da sempre viveva ad Ittiri, era diplomato all’alberghiero e lavorava in un ristorante della Gallura. Aveva la patente da pochissimi mesi.