Muore a 18 anni dopo aver bevuto del metadone a casa: denunciato il coinquilino 23enne

Morto per overdose di metadone. Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale, nonostante le cure dei medici non è riuscito a sopravvivere alla crisi del suo organismo, provocata da una dose letale di stupefacente che gli avrebbe ceduto il suo coinquilino, un 23enne di origine romena, come la vittima. Vlad Andrei Lacatus, il nome del giovane morto a Cadoneghe, nel padovano.

Dose fatale

Il 18enne è arrivato in condizioni già critiche all'ospedale di Padova, e prima di essere trasportato in ambulanza, i paramedici stavano cercando di rianimarlo nel suo appartamento in via Trilussa, ma il quantitativo di metadone che avrebbe assunto, hanno reso vano ogni tentativo di salvargli la vita.

I Carabinieri hanno perquisito l'appartamento del giovane, rinvenendo dosi di hasish e boccette di metadone, piene a metà, mentre il coinquilino della vittima è stato denunciato perchè avrebbe consegnato il metadone ricevuto al Sert, letale per il 18enne.

