Moto contro Suv: marito e moglie muoiono in Trentino di ritorno dalla gita

MOENA/SCHIO – Doppia tragedia in Trentino in una bella e calda giornata d’estate: attorno alle 19 di ieri sulla strada che da Moena conduce a Predazzo hascledensi,di 48 e 49 anni, che in sella a una moto Yamahasu un Suv Tuareg Volkswagen che dall'altra direzione di marcia stava svoltando sulla sinistra per entrare nel parcheggio di un hotel.La coppia dopo una giornata di vacanza in montagna, superato il centro di Moena Ivan Savio ha notato unsvoltare alla propria sinistra per entrare nel parcheggio di un hotel.Alla guida un: il centauro, che forse viaggiava a velocità elevata, ha tentato di frenare per evitare l’impatto, senza riuscirci, e si è schiantato sulla fiancata posteriore dell’auto,I sanitari del Suem giunti sul posto hanno cerificato il decesso per entrambi, con gli agenti della polstrada di Predazzo impegnati a ricostruire il sinistro e rilevare eventuali responsabilità. La Yamaha di Ivan Savio ha lasciato sull’asfaltoi segni della disperata frenata verso la morte.