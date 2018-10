Schianto frontale con la Lancia Y lungo la statale: Vincenzo e Pasquale morti dopo la festa dei 18 anni

Amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D’Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c’era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e spensierati come sempre. Due ragazzi semplici, benvoluti da tutti, con tanti amici. Trascorrevano molto tempo assieme, sebbene frequentassero scuole diverse.

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 08:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due neosono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roccadaspide, lungo la strada statale 166 degli Alburni., entrambi residenti nel comune della provincia a sud di Salerno, viaggiavano a bordo di una Lancia Y che si è scontrata frontalmente con una Bmw. Entrambi sono morti sul colpo. Le due persone, marito e moglie, che viaggiavano nell'altra auto sono state trasportate all'ospedale di Battipaglia. Sull'incidente indagano idella compagnia di Agropoli, guidati dal comandante Francesco Manna.