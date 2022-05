Padova, spaventoso schianto frontale auto-camion: due morti e feriti gravissimi

Ennesima tragedia della strada oggi, 20 maggio, che si è consumata alle 16,20 nell'Alta Padovana nel comune di San Pietro in Gu. L'incidente è successo lungo la Postumia: uno schianto frontale che ha coinvolto un camion ed un'auto, una Fiat Multipla di colore grigio. Il bilancio è pesantissimo: due persone sono morte sul colpo e quattro sono rimaste ferite. Sul luogo dell'incidente, che ha bloccato interamente la viabilità, oltre alle forze dell'ordine sono giunte anche quattro ambulanze del Suem 118, due elisoccorsi e i vigili del fuoco, partiti da Cittadella e Bassano del Grappa, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti dall’auto.

I quattro feriti

Un ferito, in condizioni disperate, è stato trasportato dall'elisoccorso di Verona all'ospedale di Vicenza. Un secondo ferito, in prognosi riservata, è stato trasportato a Padova con elicottero del Suem euganeo. Gli altri due feriti sono invece stati trasportati in ambulanza al vicino ospedale di Cittadella, dai primi riscontri non sarebbero in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA