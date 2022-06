Pauroso incidente sull'A1: camion e auto coinvolti, due morti. Italia spezzata in due

Sono due donne che viaggiavano a bordo di un'auto le vittime dell'incidente avvenuto lungo l'Autosole tra Umbria e Toscana, sulla carreggiata nord tra Fabro e Chiusi. In base a una prima ricostruzione della polizia stradale si è trattato di un tamponamento tra automezzi pesanti con coinvolgimento di alcune vetture. Non ancora precisato il numero dei feriti. Due di questi, in condizioni apparentemente gravi, sono stati trasportati presso all'ospedale di Siena con eliambulanza.

TRAFFICO PARALIZZATO IN AUTOSTRADA

Proseguono le operazioni di soccorso sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, attivate a seguito di un incidente, avvenuto all'altezza del km 414, che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti e cinque auto. Lo comunica Autostrade. La chiusura del tratto permane per consentire le operazioni di ripristino, mentre il traffico all'interno viene fatto defluire grazie all'attivazione di una corsia in deviazione nella carreggiata opposta.

All'interno del tratto interessato si registrano 3 km di coda in direzione Firenze, 7 km di coda all'uscita obbligatoria di Fabro in direzione Firenze e 7 km di coda tra Valdichiana e Fabro in direzione Roma. Per le brevi percorrenze degli utenti diretti verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Fabro, si può percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 Chiusi in direzione Firenze. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 ad Orte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 18:58

