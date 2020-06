Un risarcimento di 68mila euro per ognuna delle vittime dell'incendio della Grenfell Tower . «Una cifra che non accetteremo mai» dice l'avvocato Maria Cristina Sandrin, che tutela nel processo per la tragedia londinese del giugno 2017 (che costò la vita a 72 persone) la famiglia di, 26 anni, morta nel rogo assieme al fidanzato, 27 anni, due giovani ingegneri veneti.