Morte Maria Paola Gaglione, lo sfogo della mamma di Ciro: «I figli si accettano come sono, non si uccidono. Vergognati»

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I figli si accettano come sono, non si uccidono, vergognati». È il durissimo sfogo su Facebook della madre di(all'anagrafe, 22 anni), il compagno di, la giovane donna morta nell'incidente provocato dal fratello, che voleva dare a lei e al fidanzato trans «una lezione». «Vergognatevi - scrive la donna sul suo profilo- mia figlia pure ha combattuto tra la vita e la morte. Tu come dici che hai fatto i sacrifici per i tuoi figli se eri un'altra mamma tutto questo nn lo facevi accadere - dice, rivolgendosi evidentemente alla madre di Maria Paola e Michele Antonio Gaglione, ora in carcere - Tu fuori a una questura hai detto 'fatelo uscire a mio figlio ha fatto bene che ha ucciso la sorella perché sta con un'altra femminà. I figli si accettano come sono, nn si uccidono», aggiunge la mamma di Ciro, che poi si arrischia a ipotizzare «gli hanno fatto la trappola per ucciderli» e conclude: «Paola deve riposare in pace».