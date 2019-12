Morte in culla: deceduta bimba di 6 mesi

Tragedia in una famiglia a Sondrio, capoluogo della Valtellina. Una bimba di appena sei mesi ha perso la vita nella mattinata di oggi, vittima probabilmente della cosiddetta morte in culla. La mamma, una donna nigeriana residente in via Maffei a Sondrio, si è accorta che la piccola non stava bene e non respirava normalmente. È scesa in strada chiedendo aiuto e ha trovato un uomo che ha portato lei e la piccolina in ospedale in auto.



Quando sono arrivati al Pronto soccorso dell'ospedale civile di Sondrio, però, la bimba era in condizioni disperate e non respirava già da tempo. I medici che l'hanno presa in cura non hanno potuto salvarle la vita. Poco dopo al nosocomio è arrivato anche il papà della neonata, avvisato dalla madre, e i genitori hanno purtroppo ricevuto la terribile notizia. La salma si trova nell'obitorio del nosocomio, a disposizione della Procura. Nei prossimi giorni, probabilmente, verrà effettuata l'autopsia sul corpicino della neonata per chiarire la causa del decesso, su cui indagano i carabinieri. Sabato 14 Dicembre 2019, 19:32

