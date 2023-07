Sofia muore a 16 anni per un tumore, la mamma racconta la sua forza: «Mi diceva "non lamentarti", per il funerale voglio una festa»

di Redazione web

Morire a 16 anni per un tumore. Un destino infame, che ha portato via la piccola Sofia alla sua famiglia. Sua mamma, Lucia Cantarini, ha raccontato la forza che le ha trasmesso sua figlia, anche in punto di morte. «"Mamma non lamentarti“ mi ha detto fin dall’inizio – le parole della donna riportate da Il Resto del Carlino –. Il maggior tributo che possiamo in memoria dell’insegnamento di Sofia a tutti noi è rimanere presenti, con il cuore aperto a tutto. L’ho imparato da mia figlia e lo scriverò sulla parete vuota della sua cameretta perché i suoi tanti amici, coetanei che ogni giorno continuano a venirci a trovare, possano fissarlo come un monito, il suo messaggio di luce», ha detto.

L'ultimo saluto

Si sono svolti ieri a Loreto, mercoledì 19 luglio, i funerali di Sofia Fraternale. «Per mia figlia voglio una festa - aveva detto la mamma.

