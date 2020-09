Trovata morta a 17 anni: scoperta choc dei bagnanti in spiaggia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 16:22

Si chiamava Marketa Adamcova , e avevasu una spiaggia diin Abruzzo, dove si trovava in vacanza insieme al suo fidanzato. L'adolescente è stata trovata morta in mare sulla spiaggia della Sentina da alcuni bagnanti, ma solo l'autopsia chiarirà le cause della morte.Ora gli agenti sono sulle tracce del fidanzato Tomas ​Cerveny, 40 anni, scomparso da diversi giorni. Sul corpo della 17enne sono stati riscontrati graffi e vistose ferite. Lei e il compagno, entrambi di nazionalità ceca, erano in vacanza in Italia, sulla costa Adriatica dove avevano preso in affitto un appartamento. L'ultimo contatto con le famiglie c'è stato il 30 agosto, poi il 31 la 17enne è stata trovata cadavere sulla spiaggia ma non si hanno tracce del fidanzato.Nell'appartaento non ci sono segni di violenza o scasso, si pensa ad ogni ipotesi e non si esclude nemmeno la violenza. Si crede però che i due possano essere stati vittime di un incidente in mare, che spiegherebbe anche la sparizione nel nulla del 40enne.