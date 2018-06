Maia, 28 anni e incinta, morta soffocata da un boccone. Il suo bimbo morto due giorni fa

È morta oggi la donna soffocata da un boccone di cibo una settimana fa e ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento. La donna era incinta e il bambino, fatto nascere prematuramente, era già deceduto due giorni fa.



La madre era arrivata in ospedale in condizioni disperate dopo che un boccone di cibo le era andato di traverso mentre si trovava con la sorella a Roncafort. Maia Croitoru aveva 28 anni, di origine moldava ma in Italia da nove anni. Aveva sempre lavorato come badante e aveva già un altro bambino di due anni.



La morte di mamma e figlioletto ha gettato nello sconforto la famiglia moldava, ma il marito Vctor, avvisato del dramma mentre era a lavoro, ha autorizzato la donazione degli organi della giovane donna.

