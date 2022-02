Morta Samanta Chiodini, aveva 48 anni. Autrice tv di «Che Tempo che fa», lottava da tempo contro un tumore

E' morta Samanta Chiodini avrebbe compiuto 49 tra qualche giorno. Era malata da tempo, ma ha lavorato in tv sino all'ultimo.

«Io sono Samanta Chiodini, mamma e autore Tv. E ho avuto un tumore al seno», diceva in quel podcast scritto per Storie Libere in collaborazione con la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro in cui ha raccontato storie di altre donne in lotta contro il tumore al seno. Perché il seno, diceva, «racconta molto della vita di una donna. Con il seno siamo figlie, madri, amanti e proprio per questo è il cancro più femminile. Non solo per l’incidenza – colpisce una donna su 9 – ma anche perché uno dei significati di seno è anima».

Laureata in filosofia, per molti anni ha lavorato come autrice televisiva a “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio; a “Caduta Libera” con Gerry Scotti e “Almanacco di Bellezza” su Classica Tv con Piero Maranghi. Inoltre, Chiodini aveva curato il bestseller “L’educazione delle fanciulle”, di Luciana Littizzetto e Franca Valeri, pubblicato da Einaudi Stile Libero nel 2011. Con Daniele Bellasio e Gianni Riotta ha ideato e curato il premio di Giornalismo “Premio Subito”. Era mamma di Rocco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 16:27

