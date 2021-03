Morta Rossella Panarese, giornalista di Radio3. Il tweet d'addio dei colleghi della Rai

Lutto in Rai per la morte di Rossella Panarese, giornalista colonna di Radio3, autrice di Radio3Scienza, programma di divulgazione che va in onda da una ventina d’anni. A dare la tragica notizia è stato questa mattina il direttore Marino Sinibaldi: la Panarese aveva condotto diverse trasmissioni scientifiche, da Duemila a Palomar.

I colleghi di Rai Radio3 hanno ricordato la giornalista con un post sul profilo Twitter ufficiale. «Pensavamo a Rossella Panarese ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati».

