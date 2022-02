Ancona, morta in casa col rosario in mano: non rispondeva agli amici

È morta con il rosario in mano. Probabilmente un malore l'ha stroncata, a 76 anni, nella sua abitazione sulla Flaminia, alla Palombella di Ancona. A dare l'allarme sono stati questa mattina a mezzogiorno alcuni amici e conoscenti della donna preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. La notizia è riportata da Il Corriere Adriatico.

Sono arrivati i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento, l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona per i soccorsi. Quando però i pompieri sono riusciti ad entrare da una finestra, per la donna non c'era nulla da fare. I primi rilievi hanno evidenziato che si tratta di un decesso per cause naturali attribuile a un malore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 19:12

