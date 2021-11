Avellino, pulisce i vetri della finestra, cade nel vuoto e muore: doveva sposarsi tra qualche giorno

Tragico incidente domestico a Solofra, in provincia di Avellino, dove una donna è morta dopo essere caduta nel vuoto mentre era intenta alla pulizia dei vetri di una finestra. E' accaduto nel tardo pomeriggio. La donna, di 50 anni, è precipitata dal terzo piano di una palazzina in via Nuova Scorza in cui abita una sorella. Inutili i soccorsi: è morta sul colpo dopo essere caduta da un'altezza di oltre 10 metri.

La donna si sarebbe dovuta sposare nei prossimi giorni e con il suo compagno stava ultimando i preparativi per l'evento. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita per accertamenti nel locale ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Solofra e personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Su disposizione dell'autorità giudiziaria la salma è stata trasferita all'ospedale Landolfi di Solofra. Secondo una prima ipotesi, la donna stava lavando le finestre di un'abitazione posta al terzo piano del palazzo quando ha perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto.

