Morta la professoressa Tiziana Cannavò, l'addio struggente degli studenti e del marito: «Ti amerò per sempre»

È morta Tiziana Cannavò, professoressa di italiano e latino di Palermo. La donna si è spenta a 51 anni, dopo una lunga malattia, lasciando nello sconforto famigliari, amici e studenti che la conoscevano. Sui social sono tantissimi i messaggi che le sono stati tributati. Struggente quello di suo marito Francesco.

«Sei e sarai sempre la stella che illuminerà il nostro percorso, non solo nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti più bui. Da adesso per te inizierà un nuovo viaggio, colmo di gioia e serenità, accompagnata dall'amore del tuo caro papà. Amore mio, ti ho tanto amato e ti amerò per sempre», ha scritto.

Aveva insegnato a lungo al liceo classico Meli. Si era diplomata al liceo a Monreale e aveva cominciato la carriera di docente all'Università di Palermo nel 1995. Poi il suo primo incarico di ruolo a Partinico e il ritorno a Palermo, al liceo Meli dove a lungò insegnò italiano e latino. Infine l'avvio di un nuovo percorso, con il ruolo di dirigente scolastico all’Istituto Manfredi-Tanari a Bologna e poi all'istituto comprensivo di Montelepre.

«Ci sono persone che più di altre segnano la tua vita in maniera indelebile – dice una ex alunna di Tiziana Cannavò scrivendo un messaggio sui social - Lei Prof, è stata di quelle, e non mi riferisco solo alla didattica. Lei era una mamma per chiunque: riconosceva i momenti bui, una giornata storta, il sorriso forzato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 19:18

