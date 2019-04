Va in chiesa a pregare e muore: il dramma davanti ai fedeli

Tragedia nella chiesa di San Ciro, nell'avellinese. Una donna di 69 anni è deceduta mentre era intenta a pregare all'interno. A dare l'allarme sono stati alcuni presenti che hanno visto l'anziana accasciarsi improvvisamente. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. La donna è stata stroncata da un infarto.



Il malore si è verificato proprio mentre la donna era nella chiesa a pregare e ogni tentativo di rianimarla è stato vano.

A San Ciro, per eseguire i rilievi del caso, è accorsa anche una pattuglia della sezioni Volanti della Questura di Avellino. Il parroco della chiesa, padre Luciano, conosceva bene la vittima e si è dichiarato molto scosso dall'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA