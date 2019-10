Va a passeggio con la nipote: crolla sull'asfalto e muore sul colpo

Stava facendo una passeggiata, godendosi il bel sole, lungo via Ferranti proprio davanti alla casa di riposo, dove era ospite da qualche tempo. Doveva essere una giornata di festa quella di ieri per un’anziana di 88 anni di Cupramontana nelle Marche, perché aveva ricevuto la visita della nipote ventenne. Insieme alla ragazza stava passeggiando, piccoli passi lenti ma con un’emozione diversa per la bella compagnia della familiare. Invece per la pensionata, vedova, quella è stata l’ultima passeggiata.



L’anziana è stramazzata al suolo per un malore, sotto gli occhi inorriditi e spaventati della nipote che ha gridato aiuto, attirando l’attenzione degli altri ospiti della casa di riposo, del personale e dei residenti del quartiere. Immediato l’allarme al 118 intervenuto con la Croce Verde. Ma è stato tutto vano. Lunedì 21 Ottobre 2019, 02:15

