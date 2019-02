Morta Maria Luisa Monti Riffeser, presidente di Poligrafici editoriale e vicepresidente di Monrif

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, presidente di Poligrafici editoriale e vicepresidente di Monrif. La notizia dell'improvvisa scomparsa è stata diffusa dalle due società con un comunicato congiunto. Nata a Ravenna il 28 dicembre 1930,, il fondatore del gruppo editoriale che controlla Il Resto del Carlino, la Nazione e Il Giorno. Il figlio Andrea Riffeser è vicepresidente e amministratore delegato di Poligrafici editoriale e Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg).«Bologna perde un'imprenditrice tenace, unica donna editrice di quotidiani in Italia. Marisa Monti Riffeser ha legato il suo nome al Resto del Carlino, punto di riferimento per l'informazione nella nostra città e nella nostra regione, e ad altre importanti iniziative editoriali. Alla sua famiglia va il mio sentito cordoglio unito a quello di tutta la città». È quanto scrive, in una nota, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ricordando Marisa Monti Riffeser scomparsa oggi.