Morta a Roma la giornalista Marcella Smocovich: aveva 67 anni

E' morta oggi pomeriggio a Roma, a seguito di una grave malattia, la giornalista Marcella Smocovich. Aveva 67 anni ed era diventata professionista al Messaggero, dove fu assunta a metà degli anni Ottanta. Prima collaboratrice per la cultura del quotidiano romano, fu poi redattrice occupandosi anche di esteri e di cronaca dell'area metropolitana di Roma.L'amore per l'arte e gli spettacoli ha sempre caratterizzato i suoi articoli. Parlava perfettamente lo spagnolo, che le permetteva di approfondire il suo interesse e la sua passione per il mondo ispanico. I funerali si terranno lunedì 30 alle ore 14 nella basilica di Santa Maria in Trastevere.