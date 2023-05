Muore a 48 anni dopo una lunga malattia, Silvia era una mamma e una parrucchiera titolare di un salone

di Redazione web

Muore a 48 anni dopo una lunga malattia. Silvia Peres era una parrucchiera di Udine, ma soprattutto una mamma. Ha lottato per gli ultimi due contro un male con cui non è riuscita a vincere. Era il 2021 quando ha scoperto di essere malata. La sua vita è cambiata per sempre, ma non ha mai smesso di essere se stessa, racconta chi la conosceva.

Chi era Silvia Peres

Silvia era una parrucchiera. Aveva un salone a Udine, nel quale ha messo tutta se stessa finché ha potuto. Nelle ultime settimane si era fermata per curarsi. Era il 15 giugno 2021 quando ha scoperto di stare male. Su Facebook, lo scorso anno festeggiava i 365 giorni passati in vita «dal giorno zero». Al suo fianco il compagno Massimo non le aveva mai fatto mancare il suo affetto e le sue due figlie. Martedì sarà in prima fila per l'ultimo saluto, insieme a tutti i suoi cari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 08:14

