Morta di cancro a 13 anni, la battaglia della madre: «Datemi l'ultimo tema di Eleonora»

Eleonora è morta di tumore a soli 13 anni. Tre mesi dopo aver sostenuto da privatista il tema per le prove di idoneità alla terza media. Era il 2018 e già da qualche anno combatteva contro il cancro. Adesso la madre, Sabrina Bergonzoni di Bolgona, continua a lottare con tutte le sue forze per ottenere quel tema scritto da Eleonora prima di morire.

«Finora i tentativi con la scuola si sono arenati», denuncia la mamma su Facebook. Aggiungendo: «Coglierò il suggerimento di inoltrare la domanda via pec ovviamente, ma, poiché non sono l'unico genitore a cui è accaduta questa cosa, urge qualche riflessione».

La mattina del 28 maggio 2018, Eleonora, malata di un tumore osseo, affrontò la sua prova scritta imbottita di antidolorifici. «Speriamo che il suo braccio regga», scriveva allora mamma Sabrina sulla sua pagina Facebook, mentre attendeva in auto, fuori dalla scuola, che la figlia concludesse il suo esame.

Tre mesi dopo Eleonora morì. «In questi giorni - scrive ora la madre - ho ripensato ai tentativi fatti per recuperare il tema di Eleonora. Diverse telefonate ma in realtà anche una mail ad un indirizzo che mi era stato fornito al telefono per fare la richiesta. Risale a due anni fa». E sui social condivide l'ennesimo tentativo andato a vuoto.

Nel 2020, dopo varie telefonate, una richiesta scritta che non ha avuto seguito e che viene documentata in un primo post sempre su Facebook: «C'è questo tema che vorrei recuperare - ricorda mamma Sabrina, - ma finora i tentativi con la scuola si sono arenati. Il tema di mia figlia tre mesi prima di lasciarci sostenuto come privatista. Le mie attese in auto, i suoi antidolorifici, un sole che racchiudeva false promesse di gioiose giornate estive che a 13 anni hanno il sapore di futuro e a 46 anni con una figlia malata ricorda solo il dolore per quel futuro perso».

