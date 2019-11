Addio a Claudia, stroncata dal male a 42 anni

Addio a Claudia. Informatrice farmaceutica stroncata dal male a 42 anni. Lo scrive il Gazzettino oggi in edicola.



A dicembre aveva perso il papà Oscar. Poi, a marzo, la diagnosi di quella maledetta malattia era arrivata come una bomba. Ma Claudia Vio, 42 anni, informatrice farmaceutica di Zelarino, non si era abbattuta. Aveva continuato a vivere e sperato fino all'ultimo di riuscire a superare quel male così aggressivo e violento. Così aggressivo e violento da riuscire ad avere la meglio: la sua battaglia è finita tre giorni fa, nel dolore di amici e parenti. Negli ultimi tempi il suo quadro clinico si era aggravato, fino a diventare irreversibile. La sua bacheca Facebook è stata letteralmente invasa da messaggi di saluto e cordoglio: tanto stupore e tanta rabbia per una morte improvvisa e prematura. Il funerale si terrà domani alle 11 nella chiesa della Madonna della Salute. Una chiesa con cui aveva un legame particolare, visto che era la parrocchia dei suoi genitori. Venerdì 22 Novembre 2019, 11:11

