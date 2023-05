Parapetto rimosso per i lavori: Patrizia precipita dal balcone di casa e muore. Le telecamere riprendono tutto

di Redazione web

Morta cadendo dal balconcino di casa. Dramma in località Pianacce a Silvi Marina (Teramo), una donna di 65 anni di nome Patrizia Bacelle, vetrinista, originaria di San Benedetto, è caduta accidentalmente dal balcone rialzato del piano rialzato della sua villetta di famiglia, da un’altezza di circa tre metri, ed è morta. Il parapetto di protezione del balcone era stato rimosso alcuni giorni fa per fare dei lavori. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16.

Le ipotesi

Al momento, tutte le ipotesi sono prese in considerazione, ma quella più probabile è che si tratti di una caduta accidentale. Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato di Atri, intervenuti per le indagini, sembra che la donna fosse da sola in casa al momento della caduta. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della casa e delle abitazioni circostanti. È stata la figlia del compagno a trovare il corpo della donna a terra e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza medicalizzata del 118 di Atri e la Croce Rossa di Silvi. Vista la gravità delle condizioni della signora, i sanitari hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso di Pescara.

Indagine del pubblco ministero

Il pubblico ministero di turno ha aperto un fascicolo sull’incidente, ha fatto intervenire la squadra del reparto scientifico di Teramo per determinare il tempo trascorso dalla caduta al momento del ritrovamento del corpo e ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Nelle prossime ore, verrà probabilmente deciso se procedere con l’autopsia, opzione più probabile, o restituire il corpo alla famiglia per la sepoltura. Un vicino di casa ha riferito che il parapetto del balcone da cui la donna è caduta era già stato tolto un’altra volta e poi rimesso.

Si ipotizza che svolgeva le attività domestiche, la donna potrebbe aver avuto un malore e quindi essere caduta. Patrizia Bacelle, originaria di San Benedetto del Tronto, si era trasferita in Abruzzo dopo la separazione dal marito, lascia una figlia.

