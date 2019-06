Era morta in casa da giorni, la madre 92enne in stato confusionale

Florijana Ismaili, la calciatrice della nazionale svizzera si tuffa nel lago di Como e non riemerge

Alle 9.30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri per la verifica di un appartamento al terzo piano di una casa in via De Pinedo a Creazzo, in provincia di Vicenza, dove due persone anziane non rispondevano al campanello.Gli agenti della prima partenza entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto il corpo senza vita di una 68 enne, come accertato dal personale del Suem 118, e di una donna 92enne in stato confusionale. Le due donne sono figlia e madre.La madre è stata presa in cura dai sanitari e trasferita in ospedale. Il decesso della figlia potrebbe essere avvenuto nei giorni scorsi.