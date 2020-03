Esce con l'Apecar per fare la spesa: donna muore contro un muretto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 20:10

Tornava a casa dopo aver fatto la spesa nei giorni di quarantena per coronavirus , Angela D'amico, 73enne di Cisternino in Puglia, quando a bordo del suo apecar ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un muretto a secco a lato di una delle strade di contrada Tirunno, agro del paese, a pochi metri dalla propria abitazione.Erano circa le 8.30 e, come testimoniano le buste piene di beni e viveri trovate dai soccorritori sul treruote, la donna con ogni probabilità era uscita di casa per effettuare le compere necessarie ad affrontare il difficile periodo in corso.Il pur tempestivo intervento di un'ambulanza del 118, accorsa sul posto non appena ricevuta la segnalazione, non è servito a salvare la vita della 73enne: gli operatori del soccorso, infatti, l'hanno trovata fuori dal mezzo e non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. I rilievi del caso sono stati affidati alla Polizia Municipale di Cisternino che ha anche avvisato il magistrato di turno.