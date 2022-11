Morta a 55 anni Annamaria, creatrice di gioielli di arte povera: lottava da tempo contro una lunga malattia

di Redazione web

Se n'è andata all'improvviso Annamaria Zanella, creatrice di gioielli, molto apprezzata per la sua grande originalità. L'artista padovana, è morta all'età di 55 anni nella sua casa di Vigorovea di Sant'Angelo di Piove, dopo essersi distinta e con tanti apprezzamenti per i suoi gioielli di arte povera, realizzati con l'uso di ferro arrugginito, reti metalliche, vetri rotti ed altri materiali non nobili, scrive un articolo de Il Gazzettino.

Carriera e premi

Zanella nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua produzione, tra cui l'ambitissimo Herbert Hofmann, assegnatole due volte, nel 1997 e nel 2006. Nel 2019 il comune di Padova le aveva consegnato il Sigillo della città, dedicandole anche una mostra con le sue realizzazioni. «Annamaria ha sperimentato l'utilizzo dei materiali più vari, senza rifiutare quelli pregiati e caratteristici dell'oreficeria» ricorda la curatrice della mostra Mirella Cisotto Nalon.

Lunga malattia

Zanella, da tempo stava lottando contro una malattia invalidante, ma nonostante la patologia ha sempre continuato a creare gioielli ed a dedicarsi alla sua immensa passione, superando le difficoltà fisiche quotidiane grazie alla sua grande voglia di vivere ed al marito Renzo Pasquale.

