PADOVA Il sostituto procuratore della repubblica di Padova, Benedetto Roberti, conferirà a un medico legale l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo di Patrizio Salmaso, 58 anni, trovato morto in casa sua ieri sera. Salmaso, che abitava all'Arcella, è stato trovato in una pozza di sangue dal figlio che, non sentendolo da qualche ora, aveva chiamato i soccorsi. Gli investigatori propendono per un decesso per cause naturali, forse un'emorragia. In casa con Salmaso c'era un coinquilino, che è stato immediatamente sentito. Salmaso sarebbe deceduto per cause naturali in camera sua, il coinquilino non lo avrebbe nemmeno visto. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Padova.

