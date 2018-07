Marted√¨ 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è allontanata da casa ieri pomeriggio alle 18 e di lei non si hanno piu notizie:, 40 anni, ha tre figli. Quando si è allontanata dalla sua casa a Morlupo, indossava jeans, maglietta rossa e una borsa rossa. Non ha cellulare e documenti con se. Famigliari e amici in apprensione, chiedono a chiunque l’avesse vista di darne notizia.