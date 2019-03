Ultimo aggiornamento: 14:33

MORIAGO DELLA BATTAGLIA - Un camion in transito in via Montegrappa Sp34 a Moriago della Battaglia ha improvvisamente perso il carico che trasportava. L'incidente è successo alle nove el 30 marzo. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco di montebelluna con l'autogru e i carabinieri.