Morbillo, un morto e due nuovi casi: contagiati anche operatori sanitari

. La Direzione dell'Azienda sanitaria universitaria integrata triestina comunicaa carico di operatori sanitari dell'azienda stessa, attualmente presso il proprio domicilio. Dei casi già noti,. Inoltre, gli accertamenti post mortem eseguiti ad un paziente immunodepresso,, hanno documentato la presenza del virus del morbillo a livello del tessuto polmonare. Si conferma chepreviste nei confronti dei dipendenti e dei pazienti potenzialmente a rischio. Sono inoltre in corso le indagini epidemiologiche e di tipizzazione del virus.Negli ultimi giorni si erano già registrati cinque casi di morbillo ma il direttore del dipartimento di infettivologia Roberto Luzzati aveva escluso che si potesse parlare di epidemia ma bensì di. Il direttore sanitario Aldo Mariotto, aveva sottolineato che «la situazione è sotto controllo e non destra preoccupazione, il morbillo è comunque una malattia frequente, e in Italia ci sono stati 2.248 casi dal primo gennaio al 31 agosto. Abbiamo attivato subito il protocollo di controllo che sta coinvolgendo 200-250 soggetti tra dipendenti, fornitori e famigliari». «Era abbastanza prevedibile che prima o poi vi fosse un focolaio perché il tasso di vaccinazione è molto basso - aveva concluso il direttore del dipartimento di Igiene e sanità pubblica, Riccardo Tominz - solamente la fascia 1-17 anni è risalita al 90%». Complessivamente a livello locale è all'87%, «e siamo al di sotto della soglia dell'immunità di gregge che è del 95%».