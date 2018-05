Variante Anas a Monterusciello camion travolge volante polizia

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia sfiorata quest'oggi sulla strada statale quater Domitiana nei pressi dello svincolo di Monterusciello in direzione Licola. A darne notizia è Puntato l'app in continuo aggiornamento ideata dalle forze di polizia per le forze di polizia. "Nel corso di un lavoro una pattuglia stava recuperando un'autovettura abbandonata in prima corsia - si legge nella nota -. Quando ad un certo punto è arrivato un grosso veicolo commerciale che non ha visto le segnalazioni visive dell'autovettura di servizio sulla corsia e neanche gli operatori con le bandierine. Il mezzo ha travolto la volante della polizia e solo per un colpo di fortunata ha deviato verso sinistra evitando il peggio. Un lavoro difficile e pericoloso dove bisogna stare sempre attenti".