MONTEMARCIANO – Camion di ribalta e si incendia al casello: chiusa l’uscita A14 di Montemarciano.

L'incidente è avvenuto nella notte, quando un camion con un rimorchio frigo ha urtato il guardrail, finendo per ribaltarsi ed incendiarsi. Ai 15 vigili del fuoco intervenuti sono servite 7 ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Lievi ferite per l'autista, medicato all'ospedale di Senigallia. Ultimo aggiornamento: 15:36