Si ferma in strada di notte e cade in un burrone: morto a 33 anni sotto agli occhi degli amici

Un uomo di 33 anni è morto questa notte dopo essere caduto in un burrone a Montecchio di Negrar (Verona). Secondo quanto si è appreso, l'uomo si trovava in compagnia di altre persone che si erano fermate lungo la strada, secondo una prima ipotesi per espletare bisogni fisiologici.Il 33enne probabilmente ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel dirupo restando ucciso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i vigili del fuoco di Verona, immediatamente allertati dagli amici dell'uomo.