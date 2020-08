Monte Bianco, alpinista di 25 anni precipita per cento metri e muore

Un alpinista di circa 25 anni della provincia di Varese è morto verso le 13.30 precipitando per un centinaio di metri dalla cresta Reposoir della Grandes Jorasses, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, a quota 3.450 metri. Il giovane era insieme a due compagni. In base a quanto ricostruito dai soccorritori, i tre - forti alpinisti - avevano aperto una nuova via di ascesa lungo la parete est delle Grandes Jorasses. Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Agosto 2020, 17:15

