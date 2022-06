Prima la convince a girare un video hard, poi la ricatta: «Devi prostituirti, i soldi li dai a me»

PADOVA - Aveva costretto una ragazza a prostituirsi e a commettere altri reati, dietro la minaccia di diffondere un video compromettente. Condannato definitivamente a due anni e tre mesi, un cittadino albanese di 33 anni residente in provincia di Padova è stato rintracciato e condotto in carcere dagli agenti della Squadra Mobile della questura euganea. L'uomo è stato condannato per estorsione, sfruttamento della prostituzione e violenza privata ai danni di una ragazza di Monselice (Padova).

Gira un video hard e poi viene ricattata

Convinta a girare un video hard e ricattata, la giovane donna è stata prima costretta a commettere il furto di una tessera bancomat e ad effettuare dei prelievi, quindi a prostituirsi, tramite una chat per incontri sessuali. Con questo metodo l'uomo si era assicurato guadagni per 150-200 euro a prestazione. L'albanese è stato condannato in via definitiva, e lo scorso 30 maggio la Procura della Repubblica di Padova ha emesso un mandato di cattura, eseguito nel pomeriggio di ieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 17:27

